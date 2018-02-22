"Aranan 9 zanlı nerede?"

Elcil: Bu dokuz kişi birileri tarafından korunmakta mıdır?

"22 Ocak günü Afrika Gazetesi’ne yönelik linç girişimine katılan, Meclis ve Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya saldırdığı tespit edilenler içindeki altı kişiye yönelik mahkemenin açıkladığı kararı saygı ile karşılamaktayız. Yargı aşamasının sonuna gelinceye kadar geçen sürede TC Elçilik yetkililerinin, polisin, savcılığın ve TC Elçiliği tarafından kurdurulan siyasi partinin cezayı azaltmak için olağanüstü çaba harcadıkları bir gerçekliktir. Yargıç Tacan Reynar’a koruma verilmesi ise tehdidin boyutunu gözler önüne sermektedir. Yargıya baskı yapmak için kamuoyu önünde yapılan açıklamaların yanında, sanıkların tutuksuz yargılanması için TC Elçiliğinin devreye girdiğinin açık delilleri kamuoyu ile daha önce paylaşılmıştı. Burada sorulması gereken soru polisin Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya sunacağı ek raporun ne olduğu ve aranan dokuz zanlıyla ilgili polisin ne yaptığıdır?

- Aranan dokuz zanlı nerededir ve polis görüntülerden tespit ettiği bu şahısların resimlerini neden kamuoyu ile paylaşmamaktadır?

- Bu dokuz kişi arasında devlet çalışanı veya GKK çalışanı var mıdır?

- Bu dokuz kişi birileri tarafından korunmakta mıdır? Konu ile ilgili olarak aranan dokuz kişini resimlerinin ve polisin ek raporunun polisin bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri tarafından kamuoyu ile paylaşılmasını talep etmek hukuğun üstünlüğüne inanan her vatandaşın hakkıdır. Saygılarımızla..."

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri