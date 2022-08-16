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'Aranan hacker' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıktı!

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Teknofest Hack Karadeniz'de yarışan 'beyaz hacker'ların bir dizi şifreyi çözerek 2 gün boyunca ulaşmaya çalıştığı 'siyah hacker'ların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu çıktı.
'Aranan hacker' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıktı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Teknofest Karadeniz kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Hack Karadeniz Yarışması'nda, yazılımların güvenlik açıklarını bularak elde edilen ipuçlarıyla olası hackerlerin yerini tespit etmek amaçlandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki yarışmaya 29 ülkeden 380 ekip katıldı.
 

Çeşitli noktalardaki açıkları tespit edip ödülleri toplayarak finale kalan takımlar, yarışma boyunca yoğun emek harcadı. Amaçları siyah hackerları yakalamak olan Hack Karadeniz'in beyaz hacker takımları, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle hareket etti. Siyah hackerların telefonlarını takip ederek Zonguldak'ta bir kafede olduğunu belirleyen yarışmacılar, polislerle hücumbota binerek, kafeye geldi.

Yarışmacılar, arkaları dönük siyah kapüşonlu kıyafetleri olan 2 kişiyi buldu. Ancak yarışmacılar, bu kişilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu sürpriziyle karşılaştı. Bakan Varank'ı karşılarında gören yarışmacılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BAKAN VARANK: BİZİ CEP TELEFONLARIMIZDAN BULDULAR

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un bu sene dünyada da olmayan bir konsepti gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Bir siber güvenlik yarışmasını, fiziki yarışmayla birleştirdi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldu. Bugün finali gerçekleştirdik. Biz de aslında beyaz şapkalı hacker olmamıza rağmen bugün siyah şapkalarımızı takıp, senaryoda önceden belli ettiğimiz bir yeri hackliyormuşuz gibi yaparak yarışmaya dahil olduk. Arkadaşlarımız da bizlerin yerini önce ipuçlarını takip ederek, Türkiye'de geliştirilmiş yazılımlardaki zafiyetleri bularak daha sonra emniyet siber güvenlik dairemizle iş birliği yapıp telefonlarımızdan yerimizi tespit ederek buraya geldiler, bizi buldular. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum."

Bu yarışmaları Türkiye'de siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Varank, "Özellikle gençlerimizi yönlendirmek, o alanlarda insan kaynağımızı geliştirmek, genç kardeşlerimiz daha genç yaşlardan itibaren bu alanlara yönelsinler diye bu yarışmaları düzenliyoruz. Hack Karadeniz'i Zonguldak'ta yapmamızın bir sebebi daha var. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 'Siber Vatan' isimli bir organizasyon düzenliyor. Özellikle bu bölgede Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi elektrik, elektronik, yazılım gibi alanlarda öğrenci olmasalar bile biz 'Siber Vatan' programıyla siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz. Onlara dönük eğitim programları, farklı staj programları düzenliyoruz. O arkadaşlarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştiriyorlar hem sektörde kalifiye eleman olarak çalışıyorlar hem de kendi şirketlerini kurarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyorlar." diye konuştu.
Bakan Varank, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç ile birlikte Hack Karadeniz final etabına kalan 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacı arasında ilk 3'e giren 'KırmızıMontluMadonna', 'Yarayan Kana' ve 'ChestnutHoney' takımlarına ödüllerini verdi.

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