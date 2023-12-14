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Aranan Trafik Kazası Şüphelisi Yakalandı: Kutret ŞARAFAT Tutuklandı

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Bostancı'da Kaçan Trafik Kazası Şüphelisi Kutret ŞARAFAT, KKTC'ye Giriş Yaparken Yakalandı
Aranan Trafik Kazası Şüphelisi Yakalandı: Kutret ŞARAFAT Tutuklandı

Cengizköy-Yeşilyurt Anayolu'ndaki Trafik Kazası Güncellemesi: Kaçan Sürücü Tutuklandı

20 Kasım 2023'te meydana gelen kazada JB 259 plakalı araç, UH 255 plakalı motosiklete çarpıp kaçmıştı. Olayın ardından kaçan sürücü Kutret ŞARAFAT, 13 Aralık 2023'te Bostancı Kara Geçiş Kapısı'nda yakalanarak tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad NASRULLAH'ın durumu ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde inceleniyor. Soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor

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