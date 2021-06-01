PGM'den yapılan açıklama şöyle:
29.05.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Favour Otayo OMONLAFANBHEN (K-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
PGM'den yapılan açıklama şöyle:
29.05.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Favour Otayo OMONLAFANBHEN (K-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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