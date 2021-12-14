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Arap Ali Destanı Ankara’da Sanatseverler İle Buluştu

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Arap Ali Destanı Ankara’da Sanatseverler İle Buluştu
Arap Ali Destanı Ankara’da Sanatseverler İle Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin ilk yerli opera eseri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) ilk temsili olan “Arap Ali Destanı” opera eseri Türkiye turnesinin son temsili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu ile 13 Aralık 2021 pazartesi akşamı Ankara DOB Opera Salonu’nda sahnelendi.

 

Turnenin son temsili, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, K.K.T.C. Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve T.C. - K.K.T.C. Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in teşrifleriyle gerçekleşti.

 

Salonu dolduran seyircilerin büyük beğenisini toplayan temsil sonunda sanatçılar uzun bir süre ayakta alkışlandı, temsil selamı sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, sanatçılara çiçek takdim etti.

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Arap Ali Destanı opera eserinin başarıyla gerçekleşen turne temsilleri binlerce sanatsever tarafından ilgiyle takip edildi. Eserin çeşitli bölgelerde yeniden sahnelenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. 

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