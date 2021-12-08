  • BIST 2.008,41
  • Altın 779.59238
  • Dolar 13.7321
  • Euro 15.5192
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

 “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi

»
 “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi.
 “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli operası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) ilk temsili  “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi’nden verilen bilgiye göre,  operanın Türkiye prömiyeri, 100 kişinin üzerinde bir ekip ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu ile  dün İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Eser İzmir sanatseverlerinin büyük beğenisini topladı. Temsil sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Arap Ali Destanı operası İzmir temsilinin ardından 10 Aralık  tarihinde İstanbul Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde saat 20.00’de ve 13 Aralık  tarihinde Ankara'da Opera Sahnesi’nde yine aynı saatte seyirci karşısında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti Seçildi04 Aralık 2021 Cumartesi 14:46
  • “Kıbrıs Havaları 5” 18 Aralık Cumartesi Günü Büyük Han’da Tanıtılacak03 Aralık 2021 Cuma 21:07
  • Yunus Emre Enstitüsü 10 Ve 17 Aralıkta Tasavvuf Musikisi Dinletisi Düzenleyecek03 Aralık 2021 Cuma 17:02
  • ‘Evde Tek Başına’ filminin çekildiği ev bir geceliğine kiralık02 Aralık 2021 Perşembe 19:50
  • Fotoğraftaki oyuncuyu tanıyabildiniz mi?01 Aralık 2021 Çarşamba 18:28
  • Prenses Leia figürüne 9 bin 375 sterlin01 Aralık 2021 Çarşamba 18:06
  • Arap Ali Destanı, Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunulacak.01 Aralık 2021 Çarşamba 14:35
  • Gucci ailesi, ‘Gucci Ailesi’ni beğenmedi30 Kasım 2021 Salı 18:20
  • Simpsons ailesinin Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ettiği bölüm Hong Kong’da ‘kayboldu’30 Kasım 2021 Salı 17:55
  • “Gocasını Bişiren Gadın” Güzelyurt’ta Sahnelendi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti