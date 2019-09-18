Arap Ali Destanı yarın prömiyer yapacak

Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca'nın bestelediği, KKTC'nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın prömiyeri yarın akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleşecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden KKTC Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle KKTC'nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı operası sahneye taşınıyor.

Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca'nın bestelediği, Yazar Havva Tekin'in librettosunu yazdığı ve Opera Rejisörü Aytaç Manizade'nin sahne yönetmenliğini üstlendiği Arap Ali Destanı’nın prömiyeri yarın 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek Arap Ali Destanı operasının ikinci temsili de Cumartesi akşamı saat 20.00'de yine Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak.

Arap Ali Destanı operasının sahneye konmasında, kuruluş çalışmaları devam eden KKTCDOB kurucu sanatçıları ile eser için oluşturulan koro ve figürasyon ekibi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, T.C. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda görevli çalışanlar dahil 100 kişinin üzerinde bir ekip görev yapıyor.