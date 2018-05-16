Arap Birliği Filistin için toplanacak

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi

yapan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Arap Birliğini bakanlar düzeyinde toplayacağını

belirtti Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap Birliği, Suudi Arabistan’ın talebi ve ismi

açıklanmayan iki ülkenin de onayı üzerine perşembe günü Kudüs için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantıda ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin görüşüleceği

belirtildi. Arap Birliğinin Filistin’in talebi üzerine bugün de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir

toplantı yapması bekleniyor. Birliğin olağanüstü toplantı kararı alabilmesi için bir üye ülkenin talepte

bulunması, iki üye ülkenin de bu talebi onaylaması gerekiyor. Kral Selman toplantının amacının da “Filistin

halkına yönelik işlenen suçlar karşısında birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak” olduğunu vurguladı.

İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçları kınayan Kral Selman, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan

bağımsız bir devlet kurma hakkını elde edene kadar Filistinlilerin yanında olduğunu ifade etti. Gazze’nin

İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in

kuruluş yıl dönümü Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için “milyonluk yürüyüş” adını

verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana

kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişiyi yaraladı.

