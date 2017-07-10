 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.947
  • Altın 139,912
  • Dolar 3,6027
  • Euro 4,1059
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Arap Birliği, İsrail'in hak ihlallerinden kaygılı

» »
Arap Birliği, İsrail'in hak ihlallerinden kaygılı
Arap Birliği, İsrail'in devam eden hak ihlallerinden derin kaygı duyduğunu ve Filistin davasının siyasi çözümünün tıkanmasından dolayı ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Arap Birliği'nin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, dün Arap ülkelerinde Filistinliler konusundaki eğitim bakanlarının 76'ncı çalışma döneminin açılısında yaptığı konuşmada, Arap Birliği'nin İsrail'in devam eden hak ihlallerinden derin kaygı duyduğunu ve Filistin davasının siyasi çözümün tıkanması nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşim yerleri ile Filistinlilerin haklarını ihlali etmeye devam ettiğini söyleyen Ebu Ali, Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmaları yönündeki uygulamalarına, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânların hedef alınmasına ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadet özgürlüğüne kısıtlama getirilmesine dikkati çekti.

Ebu Ali ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarında eğitim sürecini de hedef alarak halkı cahil bırakmayı amaçladığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rakka operasyonu: Kentin tarihi surları aşıldı04 Temmuz 2017 Salı 16:58
  • BM'den Suriye'deki savaş suçları komisyonu başkanlığına atama04 Temmuz 2017 Salı 09:40
  • Katar krizinde ek süre: Doha'ya 48 saat verildi03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:04
  • Yemen'e 403 tonluk tıbbi yardım03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
  • “Katar 13 maddelik talep listesini reddedecek"02 Temmuz 2017 Pazar 13:36
  • İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurdu02 Temmuz 2017 Pazar 13:34
  • IŞİD’e büyük darbe01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:37
  • Sudan'dan ABD'nin insan ticareti raporuna tepki01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:09
  • Yemen krizine yeni çözüm girişimi30 Haziran 2017 Cuma 13:20
  • Afganistan'da patlama: 3 ölü30 Haziran 2017 Cuma 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti