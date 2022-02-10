Arap Birliği, Libya'da Yaşanan Son Gelişmelerden Endişe Duyuyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da seçimler konusundaki anlaşmazlık, Başbakan Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve Dibeybe'ye yönelik suikast girişimi başta olmak üzere yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın Libya'da yaşanan son gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Ebu Gayt, "Libya'da meydana gelen ve son yıllarda ülkeyi yıpratan kutuplaşmayı yeniden canlandıracak gelişmelerin yaşanmasından" duyduğu endişeyi ifade etti.

Ebu Gayt, Libya'da Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin seçimler konusundaki anlaşmazlığı, Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve yine Dibeybe'ye yönelik dün gece düzenlenen suikast girişimi haberlerinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Libya siyasi arenasında bulunan ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan liderlere güvendiğini vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu liderlerin "krizin tek çözümü olan seçimlerin yapılmasına yol açacak kapsamlı bir siyasi süreç konusunda Libyalı tarafların anlaşmaya varmasını sağlamaları" gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt ayrıca Libya'daki mevcut istikrarın tehlikeye atılmamasının önemini vurguladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Dibeybe'nin aracına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği, Dibeybe'nin yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.