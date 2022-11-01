Arap Birliği yeniden toplanıyor: Türkiye’ye karşı bildiri hazırlayacaklarmış

Orta Doğu ve Arap dünyasının önde gelen oluşumlarından Arap Birliği liderleri bugün Cezayir’de bir araya gelecek. 2019’dan beri toplanmayan 22 ülkenin üye olduğu toplulukta gündem ise bir hayli yoğun. Filistin’e desteğin yanı sıra bazı ülkelerin İsrail ile normalleşme sürecine girilmesinin tartışılması beklenirken Fransız haber ajansı AFP de kapsamlı bir haber yaparak kulis bilgilerini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün’ün İsrail’le normalleşme süreçlerini başlatması sonrasında bütün gözler ev sahipliği yapacak Cezayir’de olacak. Zira Cezayir, bölgede Filistin’e en çok destek veren ülkelerden biri olarak biliniyor.

Son yıllarda Cezayir ile Fas arasındaki gerilim de devam ederken Arap Birliği’nin sonunda yayınlanacak açıklamada bu konuların gündeme geleceği de belirtildi. AFP’nin haberinde, “Suriye, Libya ve Yemen de aynı zamanda gündemde olacak. Kaynaklar, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının Türkiye ve İran’ın bölgedeki ‘müdahaleleri’ konusunda bir açıklama yapıp yapmama konusunu görüşecek. Bunda Ankara ve Tahran’ı telaffuz edip etmeme de gündem olacak” ifadeleri kullanıldı.

Arap medyasında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman kulak enfeksiyonu sebebiyle katılamazken, Fas Kralı 6. Muhammed de etkinlikte yer almayacak. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in de etkinliğe katılmaması bekleniyor.

Öte yandan iki gün sürecek zirvenin bir diğer tartışmaya açık konusu ise Suriye’nin Arap Birliği’ne geri alınıp alınmaması münazarası olacak. 2011’de Arap Baharı sebebiyle Arap Birliği’nden kovulan Suriye’nin tekrar üye olması kritik bir gündem maddesi olacak.