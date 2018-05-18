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Arap Birliği’nden Kudüs uyarısı

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımayı planlayan ülkeleri uyardı. Ebu Gayt, Arap ülkelerinin bu durumda söz konusu devletlerle ilişkilerini gözden geçirebileceğini söyledi.
Arap Birliği’nden Kudüs uyarısı

Arap Birliği, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve hafta başında Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Arap ülkelerinin, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan devletlerle ilişkilerini gözden geçirecekleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin ardından Guatemala da Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin Çarşamba günü açılışını yapmıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Guatemala'nın yaptığını kınıyoruz. Bu ülke ve benzer bir adım atacak diğer ülkeler ile Araplar arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu. Ebu Gayt, "büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmasının barışa zarar veren bir eylem” olduğunu da sözlerine ekledi.

İnceleme komisyonu kurulması talebi

Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının incelenmesi için bir komisyon kurulması için Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağını ifade etti. Ebu Gayt, "Eğer ABD, tahmin edildiği gibi, Arap ülkelerinin bu hareketini engellerse, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmek zorunda kalacağız” dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ise Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinden Washington büyükelçilerini "istişarelerde bulunmak” üzere geri çağırmalarını istemişti.

İslam Zirvesi Konferansı toplanıyor

Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İTT) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek Olağanüstü İslam Zirvesi Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğinin açılışı dolayısıyla hafta başında Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 60'tan fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, yaklaşık 2 bin 700 kişi de yaralanmıştı.

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