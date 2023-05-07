  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Arap Birliği’nden Suriye hamlesi

» »
İç savaşın ve kaosun bitmek bilmediği Suriye ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Arap Birliği’nden Suriye hamlesi

Arap Birliği Genel Sekreteri sözcüsü bugün bir açıklama yaptı ve bugün gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesinde Suriye’nin yeniden üyeliğe kabul edileceğini duyurdu.

10 yılı aşkın bir süredir savaşın ve kaosun devam ettiği Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ve ekonomik bağ kopmuştu.

Bugün gerçekleşecek zirvede Suriye’nin dondurulan üyeliğinin yeniden başlatılmasıyla ilgili bir oylama yapılması bekleniyor.

Eğer Suriye’nin üyeliği tekrar başlatılırsa, 19 Mayıs’ta yapılan ve üst düzey katılımın gerçekleşeceği Arap Birliği zirvesine Suriye’nin Devlet Başkanı Beşar Esad’la katılım sağlanmasının beklendiği de kayıtlara geçti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı29 Nisan 2023 Cumartesi 19:53
  • Avrupa kentinden İsrail’i boykot kararı26 Nisan 2023 Çarşamba 18:38
  • Suriye basını duyurdu: Türkiye-Suriye-Rusya-İran zirvesinde nelerin konuşulduğu ortaya çıktı26 Nisan 2023 Çarşamba 13:52
  • İsrail basını: Ürdün Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti24 Nisan 2023 Pazartesi 12:58
  • Tahıl krizinin yaşandığı Tunus’a ABD’den 25 bin ton buğday desteği22 Nisan 2023 Cumartesi 15:52
  • Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü21 Nisan 2023 Cuma 18:52
  • Küba’da oylama yapıldı: Devlet başkanı değişmedi20 Nisan 2023 Perşembe 11:55
  • Ekonomik krizdeki Lübnan’da memur maaşları yaklaşık 4 kat artırıldı19 Nisan 2023 Çarşamba 14:36
  • Esad’a yakın Suriye medyasından Türkiye iddiası16 Nisan 2023 Pazar 20:12
  • İran’da zehirlenme krizi… Veliler polisle çatıştı15 Nisan 2023 Cumartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti