Arap Birliği’nden Suriye hamlesi

İç savaşın ve kaosun bitmek bilmediği Suriye ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri sözcüsü bugün bir açıklama yaptı ve bugün gerçekleşecek dışişleri bakanları zirvesinde Suriye’nin yeniden üyeliğe kabul edileceğini duyurdu.

10 yılı aşkın bir süredir savaşın ve kaosun devam ettiği Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ve ekonomik bağ kopmuştu.

Bugün gerçekleşecek zirvede Suriye’nin dondurulan üyeliğinin yeniden başlatılmasıyla ilgili bir oylama yapılması bekleniyor.

Eğer Suriye’nin üyeliği tekrar başlatılırsa, 19 Mayıs’ta yapılan ve üst düzey katılımın gerçekleşeceği Arap Birliği zirvesine Suriye’nin Devlet Başkanı Beşar Esad’la katılım sağlanmasının beklendiği de kayıtlara geçti.