Arap medyası: Türk vatandaşı olan Suriyeliler Erdoğan’ı tercih edecek

14 Mayıs seçimleri sadece batı medyasının değil Arap medyasının da gündeminde üst sıralarda… Lübnan merkezli dijital medya platformu Cradle, pazar günü yapılacak seçimlere Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı olan Suriyelilerin perspektifinden baktı.

Medya kuruluşunun yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede, “Türk vatandaşlığı olan Suriyeliler Erdoğan’ı seçimlerde kötünün iyisi olarak görüyor” başlığını kullandı. Birçok uzmana göre bu seçimlerin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP için en zorlu sınav olduğunu söylediği belirtilirken, “Suriye ve Türkiye vatandaşlığı olanlar için Erdoğan ve ana muhalefet partisi CHP ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark ufak. Her iki parti de Suriyeli mültecilerin ülkeden çıkarılması için vaatlerde bulunuyor” denildi.

“DAHA İSTİKRARLI DİYE AKP’YE OY VERECEĞİM”

Cradle’a konuşan ve bu seçimlerde oy verecek olan Hatim al-Abdullah isimli bir mühendislik öğrencisi, “Şu anki hükümete ve muhalefetin vaatlerine bakıyorum ve ikisi de neredeyse aynı. Daha istikrarlı olduğu için şu anki hükümete oy vereceğim” dedi.

Al-Abdullah’ın oy verecek yaklaşık 20 bin Suriyeliden biri olduğu belirtilirken, Suriye’deki savaşta muhaliflerden oluşan Suriye Ulusal Konseyi üyesi Abdülkadir Alflefl, Suriyeli seçmenin Erdoğan’ı “kötünün iyisi” olarak gördüklerini söyledi. Alflefl, bunun sebebi olarak da, “AKP, çift vatandaş olan Suriyelilerle iletişim kuran ilk parti. Diğerleri bizi görmezden gelmişti” dedi.