  • BIST 4.795,61
  • Altın 1267.992
  • Dolar 19.6006
  • Euro 21.2908
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Arap medyası: Türk vatandaşı olan Suriyeliler Erdoğan’ı tercih edecek

»
Lübnan merkezli dijital medya kuruluşu Cradle, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir öngörüyü paylaştı.
Arap medyası: Türk vatandaşı olan Suriyeliler Erdoğan’ı tercih edecek

14 Mayıs seçimleri sadece batı medyasının değil Arap medyasının da gündeminde üst sıralarda… Lübnan merkezli dijital medya platformu Cradle, pazar günü yapılacak seçimlere Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı olan Suriyelilerin perspektifinden baktı.

Medya kuruluşunun yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede, “Türk vatandaşlığı olan Suriyeliler Erdoğan’ı seçimlerde kötünün iyisi olarak görüyor” başlığını kullandı. Birçok uzmana göre bu seçimlerin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP için en zorlu sınav olduğunu söylediği belirtilirken, “Suriye ve Türkiye vatandaşlığı olanlar için Erdoğan ve ana muhalefet partisi CHP ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark ufak. Her iki parti de Suriyeli mültecilerin ülkeden çıkarılması için vaatlerde bulunuyor” denildi.

“DAHA İSTİKRARLI DİYE AKP’YE OY VERECEĞİM”

Cradle’a konuşan ve bu seçimlerde oy verecek olan Hatim al-Abdullah isimli bir mühendislik öğrencisi, “Şu anki hükümete ve muhalefetin vaatlerine bakıyorum ve ikisi de neredeyse aynı. Daha istikrarlı olduğu için şu anki hükümete oy vereceğim” dedi.

Al-Abdullah’ın oy verecek yaklaşık 20 bin Suriyeliden biri olduğu belirtilirken, Suriye’deki savaşta muhaliflerden oluşan Suriye Ulusal Konseyi üyesi Abdülkadir Alflefl, Suriyeli seçmenin Erdoğan’ı “kötünün iyisi” olarak gördüklerini söyledi. Alflefl, bunun sebebi olarak da, “AKP, çift vatandaş olan Suriyelilerle iletişim kuran ilk parti. Diğerleri bizi görmezden gelmişti” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters’tan Erdoğan ve 14 Mayıs analizi: Sessizce görevi bırakacağına inanmak güç12 Mayıs 2023 Cuma 11:58
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ruslara uyarı: Kasetlerin arkasında olduğunuzu biliyoruz12 Mayıs 2023 Cuma 11:09
  • Dünya medyası Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini böyle gördü11 Mayıs 2023 Perşembe 21:43
  • Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye’ye getirilmesi tamamlandı11 Mayıs 2023 Perşembe 20:15
  • İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek11 Mayıs 2023 Perşembe 17:57
  • Erdoğan'dan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama11 Mayıs 2023 Perşembe 17:24
  • Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı11 Mayıs 2023 Perşembe 16:17
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye çağrı: Buyursun lütfen gelsin11 Mayıs 2023 Perşembe 16:05
  • Muharrem İnce: Adaylıktan çekiliyorum11 Mayıs 2023 Perşembe 15:17
  • İngiliz The Guardian’da 14 Mayıs seçimi analizi: Bazılarının umut ettiği gibi olmayacak11 Mayıs 2023 Perşembe 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti