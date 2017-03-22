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Arap Parlamentosundan Suriye'de çözüme destek mesajı

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Arap Parlamentosundan Suriye'de çözüme destek mesajı
Arap Parlamentosu'nun, uluslararası anlaşmalara dayanan siyasi çözüme ulaşmak için Suriye'deki taraflar arasında yürütülen diyaloğu desteklediği açıklandı.

Arap Parlamentosu'nun, uluslararası anlaşmalara dayanan siyasi çözüme ulaşmak için Suriye'deki taraflar arasında yürütülen diyaloğu desteklediği açıklandı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen 24'üncü Arap Parlamentosu toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, dayanışma ve ortak Arap çalışma ruhunun yeniden canlandırılması çağrısında bulunularak, halihazırda bazı Arap ülkelerinin içerisinde bulunduğu durumdan duyulan üzüntü dile getirildi.

Parlamentonun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve uluslararası anlaşmalara dayanan siyasi çözüme ulaşmak için Suriye'deki taraflar arasında yürütülen diyaloğu desteklediği belirtilen bildirgede, Suriye'nin içişlerine müdahalenin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Bildirgede, 4 Haziran 1967 sınırlarına göre Golan Tepeleri'nin tamamının iadesinde Suriye'nin meşru hakkının desteklendiği ifade edilerek, "İsrail işgali" karşısındaki "boykot silahı"nın etkinleştirilmesi ve uluslararası boykot hareketleriyle koordinasyon içinde hareket edilmesi çağrısı yapıldı.

Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü

İngiltere'nin Avam Kamarası'ndan, "Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü kutlama planlarının iptali için hükümete baskı yapılması" istenen bildirgede, "Filistin halkı aleyhinde işlenen hataları düşünmek gerekir. Bu deklarasyon, tehcir, katliam, işgal ve ihtilal gibi Filistin halkının maruz kaldığı olayların temel sebebidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail parlamentosu Knesset'in geçen ay Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını onaylamasının kabul edilemeyeceği vurgulanan bildirgede, söz konusu kanun, "İsrail'in çaldığı Filistin topraklarının geriye dönük meşrulaştırılması" şeklinde değerlendirildi.

Lübnan ve Yemen'e destek çağrısı

Bildirgede, sınır bölgelerinde verdiği terörle mücadelede Lübnan'a destek için silah ve teçhizat yardımı yapılması çağrısında bulunularak, "Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, Husi militanların gasbettiği meşruiyetin yeniden tesisi için meşru hükümet ile koalisyon güçleri desteklenmeli." ifadesine yer verildi.

Yemen'deki krizin, BM kararlarına uygun şekilde çözülmesi çerçevesinde yapılan uluslararası çalışmalar ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sarfettiği çabalar takdirle karşılandı.

Fas topraklarında bulunup İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla meselesi kapsamında İspanya hükümetinden doğrudan müzakerelere başlaması istenilen bildirgede, Arap Parlamentosunun Fas'ın işgal altındaki Ceuta ve Melilla kentleri ile Chafarinas adalarını geri kazanmak için harcadığı çabaya tam destek verdiği belirtildi.

Bildirgede ayrıca İran'a, Arap ülkeleri ile ilişkilerini düzeltme konusunda açıkladığı isteğini, fiil ve somut adımlara dönüştürmesi çağrısında bulunularak, İran'ın işgal ettiği üç ada meselesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik destek yinelendi.

Rabat'ta bugün sona eren 24'üncü Arap Parlamentosu toplantısında yapılan oylamada, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki, Arap Parlamentosu Başkanı seçilmişti.

Arap Parlamentosunda, Suriye hariç Arap Birliği üyesi her ülkeden dörder temsilci olmak üzere toplam 84 parlamenter bulunuyor. Parlamento, Arap ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve beşeri kaynakların geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda etkinlik gösteriyor.

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