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Arap ülkelerinde de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

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Arap ülkelerinde de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Arap ülkelerinde de Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Cezayir’de 723’e, Yemen’de 129’a, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 284’e, Fas’ta 211’e yükselirken, Ürdün ve Filistin’de de vaka sayılarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 723’e çıktığı aktarıldı.
Ülkede 102 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 10 bin 484’e, sağlığına kavuşanların sayısının da 7 bin 74’e ulaştığını belirtildi.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 2 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 129’a çıktığına işaret edilen açıklamada, 34 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 560’a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 284’e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 603 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 40 bin 507’ye, iyileşenlerin sayısının ise 24 bin 17’ye ulaştığı bilgisine yer verildi.
Fas Sağlık Bakanlığı da, 1 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği, 71 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 211’e, vaka sayısının 8 bin 508’e çıktığı ifade edildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 18 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 663’e, iyileşen sayısının da 663’e yükseldiği aktarıldı. Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bölgedeki vaka sayısının 72’ye yükseldiği aktarıldı.
Hastalık nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 41 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Filistin’deki Kovid-19 vaka sayısı ise 664’e yükselmiş oldu.

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