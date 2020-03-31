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Arap Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

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Arap Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Cezayir'de 35'e, Fas'ta 33'e, Tunus'ta 9'a ve Ürdün'de 5'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, son verilere göre toplam can kaybının 35'e çıktığını duyurdu.

Fevrar, 73 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 584'e yükseldiğini ifade etti.

Ayrıca 6 kişinin daha hastalıktan kurtulduğunu kaydeden Fevrar, böylece bugüne kadar virüs tespit edilen 37 kişinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Cezayir'de bugün salgın nedeniyle ilk kez bir doktor hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 32, vaka sayısı ise 511 olarak duyurulmuştu.

FAS

Fas devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, koronavirüs nedeniyle ülkede 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Elyubi, ülkede ilk vakanın tespit edildiği 3 Mart'tan bu yana 33 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ayrıca 18 kişide daha virüs tespit edildiğini paylaşan Elyubi, son vaka sayısının 534'e yükseldiğini ifade etti.

TUNUS

Tunus Bölge Sağlık Müdürü Cemaleddin es-Saidani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki bir kadının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saidani, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9'a, vaka sayısının 312'ye yükseldiğini belirtti.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişiyi daha Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini açıkladı.

Cabir, açıklamasında, "Son verilere göre can kaybı 5'e yükseldi. Ayrıca 9 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı da 268'e çıktı." dedi.

Bugün 8 kişinin daha eklenmesiyle hastalıktan 26 kişinin kurtulduğunu söyleyen Cabir, vatandaşlara salgının yayılmasını önlemek için evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. 

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığı ise 59 kişide daha virüs tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 693'e yükseldiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca hastalıktan kurtulanların sayısının 51'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

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