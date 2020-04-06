Arap Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 152'ye, Mısır'da 78'e, Fas'ta 70'e, Irak'ta 61'e, Tunus'ta 22'ye, Katar'da 4'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 69 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Buna göre ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının 152'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 1320'ye çıktığını ifade eden Fevrar, virüsün ülkenin 48 kentinden 43'ünde görüldüğünü söyledi.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ülkede salgından ölenlerin sayısının 78'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 103 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 1173'e çıktığı aktarıldı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e, vaka sayısının 1021'e yükseldiği ifade edildi.

IRAK

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 83 yeni vaka tespit edildiğini aktardı.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 61'e yükseldiğini kaydeden Bedir, ülkedeki vaka sayısının 961'e yükseldiğini, 279 hastanın sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgından ölenlerin sayısının 22'ye çıktı.

Ülkede 21 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 574'e yükseldi.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 279 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1604'e çıktığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar 123 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölenlerin sayısının 34''e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 2 bin 402'ye çıktığı belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 294 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1789'a çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs tespit edilen 19 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 144'e ulaştığı kaydedildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, hükumet sözcüsü Emced el-Adayile ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, 22 kişide daha virüs tespit ettiklerini, böylece vaka sayısının 345'e yükseldiğini aktardı.

Cabir, ülkede 36 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 110'a ulaştığını belirtti.

Hükumet Sözcüsü Adayile ise sınır kapılarının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını, kapıların yeniden açılması iç ve dış gelişmelere bağlı olduğu için herhangi bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

FİLİSTİN

Filistin hükümeti ise Batı Şeria'nın güneyinde 11 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 237'e yükseldiğini açıkladı. Yeni vakaların Kudüs'ün kuzeybatısındaki bir bedevi beldesi, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil yakınlarındaki bölgede tespit edildiği ifade edildi.