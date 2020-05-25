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Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor

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Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor
Arap ülkelerinde koronavirüs ölümleri artıyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır’da 764’e, Irak’ta 160’a, Yemen’de 42’ye, Umman’da 37’ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 764 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 752 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 265’e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 807 olduğu ifade edildi.

 

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha COVID-19 nedeniyle vefat ettiği, 160 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada toplam can kaybının 160’a, vaka sayısının 4 bin 469’a yükseldiği, 2 bin 738 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 42’ye ulaştığı duyuruldu.

Ülkede 10 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 222’ye yükseldiği ülkede, 10 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

 

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Umman 

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiği ve vefat sayısının 37’ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada vaka sayısının 7 bin 770, iyileşen hasta sayısının da 1933 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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