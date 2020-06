Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 767'ye, Yemen'de 164'e, Bahreyn'de 42'ye yükselirken, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 767'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saate 109 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 10 bin 919 ulaştığı kaydedildi.

YEMEN

Yemen Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve ülkedeki toplam can kaybının 164'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 23 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 728'e yükseldiği, 53 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, ülkede toplam can kaybının 42'e ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, koronavirüse yakalananların toplam sayısının 18 bin 227 olduğu, bunlardan 12 bin 818 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 8 bin 793'e çıktığı kaydedildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 765'e ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği ve can kaybının 212'de kaldığı bildirildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 676'ya yükseldiği bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 570'e ulaştığı duyuruldu.

Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.