Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 8, Yemen'de 6 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi daha yaşamını yitirirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 920 oldu.

Ülkede vaka sayısı 365 artarak 14 bin 272'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 40'a ulaştı.

YEMEN

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 318'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 32 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bilgisine yer verilirken, toplam vaka sayısının 1190'a ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 402 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 316'ya, vaka sayısının da 48 bin 69'a çıktığı ifade edildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1175'e yükseldiği, toplam 1038 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan Tunus'ta ölü sayısının 50 olduğu ifade edildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1133'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 886 olduğunu kaydetti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.