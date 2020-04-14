  • BIST 96.399
  • Altın 373,524
  • Dolar 6,7921
  • Euro 7,4210
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

» »
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıpları Mısır'da 164'e, Tunus'ta 34'e, Cezayir'de 313'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ülkedeki toplam can kaybının 164 olduğu ifade edildi.

Ülkede enfekte olanların sayısının da 2 bin 190'a ulaştığına değinilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 488'e yükseldiği belirtildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle ülkedeki can kayıpları 34'e çıktı.  Enfekte olan 19 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 726'ya ulaştığının kaydedildiği açıklamada, 22 Mart'tan bu yana yurt dışından 2 bin 390 kişinin tahliye edildiği, bunlardan 818'inin karantina sürecini tamamladığı ifade edildi.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 20 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 313'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, ülkede 69 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1983 olduğunu kaydetti.

Öte yandan Cezayir'de 2003 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması etkinlikleri Kovid-19 salgını nedeniyle ilerleyen  bir tarihe ertelendi.

Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığınca yapılan açıklamada, bu yıl hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve tefsir dallarında 13-19 Mayıs tarihlerinde 17'ncisi düzenlenecek yarışmanın virüs nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden "Kovid-19 Kontrol Önlemleri Kademeli Kaldırılmalı" Uyarısı14 Nisan 2020 Salı 08:32
  • Endonezya’da uzmanlardan Ramazan uyarısı: Önlem alınmazsa sadece Java’da vaka sayısı 1 milyonu geçebilir13 Nisan 2020 Pazartesi 19:13
  • Corona sonrası Hayatın normale dönmesi için 3 kriter13 Nisan 2020 Pazartesi 17:38
  • Koronavirüs: Birleşik Krallık'ta ölü sayısı bir günde 717 arttı13 Nisan 2020 Pazartesi 17:09
  • Güney Kore'de iyileşen 116 kişinin koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı13 Nisan 2020 Pazartesi 17:09
  • Korona araştırması: Virüs sekiz ayrı karakter yarattı13 Nisan 2020 Pazartesi 17:06
  • Salgının 2.dalgası mı? Çin'de vaka sayısı yeniden artmaya başladı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:44
  • DSÖ: Dünya genelinde 70 aşı çalışması var, 3'ü umut veriyor13 Nisan 2020 Pazartesi 16:40
  • Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Gilbert: Koronavirüs aşısı Eylül’de piyasaya çıkabilir, testler sonuçlanmadan üretime başlanabilir13 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
  • Tabipler Birliği, yüzeylerin nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi13 Nisan 2020 Pazartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti