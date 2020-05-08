  • BIST 98.399
  • Altın 395,863
  • Dolar 7,1530
  • Euro 7,7537
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı

» »
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 483, Mısır'da 482'ye yükselirken, Fas, Irak ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 483'e çıktığını ifade etti.

Fevrar, ülkede 185 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 5 bin 182'ye ulaştığını duyurdu.

MISIR

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 482'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 393 yeni vaka tespit edildiği ve toplam Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 981'e çıktığı kaydedildi.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 43 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5 bin 548'e ulaştığını açıkladı.

Elyubi, ülkede 2 bin 179 kişinin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

IRAK

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 63 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 2 bin 543'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 1626 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 484'e ulaştığını açıkladı.

Cabir, taburcu edilen hasta sayısının ise 381'e ulaştığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalyan araştırmacılar: Fare antikorlarından geliştirdiğimiz aşı koronavirüsü etkisiz hale getirdi07 Mayıs 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs mutasyon geçirip daha öldürücü hale mi geldi?07 Mayıs 2020 Perşembe 16:42
  • 'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'07 Mayıs 2020 Perşembe 13:40
  • Banksy İngiltere'de Bir Hastaneye Resim Hediye Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 348’e Yükseldi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41
  • BM: Kovid-19'un En Yoksul Ülkelerde 3-6 Aya Kadar Zirveye Çıkması Bekleniyor07 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
  • DSÖ’den Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde ‘geçiş dönemi’ uyarısı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
  • Corona sonrası hayat nasıl olacak? İşte yeni normalin 4 kuralı06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:50
  • Belçika'da Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan mağazalar yeniden açılıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti