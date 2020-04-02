  • BIST 89.085
  • Altın 340,059
  • Dolar 6,6594
  • Euro 7,2978
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

ARAP Ülkelerinde Yeni Tip Koronavirüs Kaynaklı Ölü Sayıları Artıyor

» »
ARAP Ülkelerinde Yeni Tip Koronavirüs Kaynaklı Ölü Sayıları Artıyor
ARAP Ülkelerinde Yeni Tip Koronavirüs Kaynaklı Ölü Sayıları Artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 52'ye, Fas'ta 37'ye Tunus'ta 12'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, biri Ürdünlü 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 52'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının, 179'a çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalığı yenen kişi sayısının 779'a yükseldiği aktarıldı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Hastalığı yenen kişi sayısının ise 26 olduğu ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin en küçüğünün 9 aylık bir bebek, en büyüğünün ise 80 yaşında olduğu belirtildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye de düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12'ye yükseldiğini ifade etti.

Ülkedeki vaka sayısının 423'e yükseldiğini aktaran Aliyye, 5 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

KATAR VE ÜRDÜN'DE VAKA SAYILARI ARTTI

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 835'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada iyileşen kişi sayısının ise 71'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık daha önce virüs kaynaklı can kaybının 2 olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, 4 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 278'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Cabir, iyileşen kişi sayısının 36'ya çıktığını ifade etti.

Ürdün'de virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: ABD'nin tıbbi malzeme stoku bitmek üzere02 Nisan 2020 Perşembe 08:36
  • ABD'de 884 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: Toplam ölü sayısı 4 bin 475'e çıktı02 Nisan 2020 Perşembe 08:33
  • Koronavirüs | Vaka tespit edilmeyen ülkeler hangileri?01 Nisan 2020 Çarşamba 19:52
  • Maske bizi koronavirüsten ne kadar korur?01 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • "Sokağa çıkma yasağı 700 bin yeni vakayı önledi"01 Nisan 2020 Çarşamba 16:55
  • Covid-19'dan ölenlerin cenaze işlemleri nasıl oluyor?01 Nisan 2020 Çarşamba 16:45
  • Market alışverişi yaparken nelere dikkat etmeli?01 Nisan 2020 Çarşamba 16:24
  • Bilim insanları, koronavirüsün vücutta ne kadar süre kaldığını açıkladı01 Nisan 2020 Çarşamba 16:11
  • Çinli doktordan Türkiye'ye koronavirüs mesajı: Dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz01 Nisan 2020 Çarşamba 16:09
  • Covid-19 hastası kadın, kızıyla hemşire sayesinde FaceTime’la vedalaştı01 Nisan 2020 Çarşamba 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti