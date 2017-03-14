Arapça’dan İngilizce’ye geçen şaşırtıcı kelimeler

İngilizce hemen hemen tüm dünyada kabul görmüş bir dil olarak görülüyor. İngilizce kurduğunuz bir cümlede fazlasıyla Arapça kelime olabileceği aklınıza gelir miydi?
“Koltukta oturup cebir sınavına çalışırken şekerli bir kahve içiyorsunuz, akşam da alkol alarak gelecek sene yapmayı planladığınız safari turuna fikir verecek bir dergi okuyarak günü tamamlıyorsunuz.”
Yukarıdaki cümle İngizlice kurulmuş olsa, cümlede Arapça’dan İngilizce’ye geçmiş tam 7 kelime bulunuyor. İşte günlük hayatta fazlaca kullanılan İngilizce’ye geçmiş Arapça kelimeler ve hikayeleri…
SIFIR
Avrupa toplumu sıfır sayısını hem kelime olarak hem kavramsal olarak Kuzey Afrika’daki Arap kültüründen aldı. Daha önceden roma rakamlarında sıfırı kullanmayan Avrupalılar, Arapça’da yer alan “sifr” kelimesini ve matematiksel alanda kullanacağı rakamları Arapça’dan aldı. Sifr kelmesi zamanla “zero” ya dönüştü ve dile yerleşmiş oldu. Türkçe’de kullandığımız sıfır kelimesi de İngilizce’deki zero kelimesi Arapça’daki “sifr” dan geliyor.
CEBİR
Sıfır ve diğer rakamların Arapça’dan girdiği İngilizce’ye önemli bir matematiksel konu olan cebir de Arapça’dan giröiştir. Arapça parçaların biraraya getirilmesi anlamına gelen “Al-jabr” kelimesinden gelen cebir, İngizlice’de “algebra” olarak yerleşmiştir.
ADOBE
Ünlü yazılım firması olarak akıllara kazınmış olan Adobe firmasının da adını aldığı adobe kelimesi Arapça kökenli. Güneş altında kurutulmuş tuğla anlamına gelen kelime aslında İngilizce’ye İspanyolca’dan geçmiş, İspanyolca’ya ise Arapça’dan geçmiştir. Al-tub kelimesi zamanla dönüşerek adobe kelimesine dönüşmüştür.
SAFARİ
Türkçe’de de kullanılan “sefer” kelimesi Arapça’dan gelmiştir, İngilizce’de “safari” olarak kullanılan keşif gezisi anlamına gelen kelime de Arapça’daki sefer kelimesine dayanıyor.
SOFA
Dilimizde kullanılan ve kanepe anlamına gelen “sofa” kelimesi İngilizce’de de aynı anlamda kullanılmaktadır. İki kelimenin de kökeni Arapça’daki “suffa” kelimesinden gelmektedir.
TURUNCU
İngilizce’de “orange” Türkçe’de “turuncu” olarak kullanılan iki kelimenin de kökeni aynı kelimeye dayanıyor. Arapça’daki “naranj” kelimesi, hem İngilizce “orange” olarak adlandırılan portakal meyvesinin hem de turuncu renginin geldiği kelime olarak görülüyor.
ŞEKER
İngilizce “sugar” olarak isimlendirilen şeker kelimesi, Arapça’daki “sukkar” kelimesinden gelmektedir. Türkçe’de “şeker” kelimesine dönüşen “sukkar”, İngilizce’de “sugar” kelimesine dönüşmüştür.
ŞEKERLEME
Candy, İngilizce’de birçok şekerleme türünü karşılamaktadır. Arapça’da “qand” kelimesinden gelen “candy” kelimesi, İngilizce’ye giren Arapça kelime örneklerindendir.
ŞURUP
Türkçe’de “şurup”, İngilizce’de “syrup” olarak geçen kelime, Arapça’daki “sharab” kelimesinden gelmiştir.
KAHVE
Arapça “gahvah” kelimesi Türkçe’ye “kahve” olarak gelmiş, Türkçe’den İngilizce’ye ise “coffee” olarak geçmiştir.
ALKOL
Belki de en şaşırtıcı kelime alkol. Alkol kelimesi Türkçe’ye İngilizce’ye ve daha birçok dile Arapça’dan gelmiştir. Kökeni “el-kuhl” olan alkol kelimesi, kozmetik alanda kullanılan bir toz olan “kuhl” dan gelmektedir.
DERGİ
Arapça’daki “makzin” kelimesi, İtalyanca’ya “magazzino”, Fransızca’ya “magasin”, İngilizce’ye “magazine” olarak geçmiştir. Birçok dilde depo olarak kullanılan kelime İngilizce’de dergi anlamına gelmektedir.
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