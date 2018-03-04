Arapköy kavşağında bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Nazmi Doğan (E-53), yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon, Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden döndüğü sırada, karşı istikametten Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapan Ali Sağır (E-60) yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarparak, yaklaşık 5 metre sürükledi.
Kaza sonrasında şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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