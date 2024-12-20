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Arapköy’de Ateşli Silah Operasyonu: Köpekleri Vurdu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle köpeklere ateş açan bir şahıs tutuklandı. Ev ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Arapköy’de Ateşli Silah Operasyonu: Köpekleri Vurdu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

19 Aralık 2024 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Arapköy’de H.K. (E-23), keçilerine zarar verdikleri gerekçesiyle meskun mahalde bulunan başıboş iki av köpeğine, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve başka bir şahsa kayıtlı av tüfeğiyle ateş ederek köpekleri telef etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında H.K. tespit edilerek tutuklandı. Arapköy’deki ikametgâhında ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda iki adet av tüfeği, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, çeşitli markalarda toplam 62 adet canlı av tüfeği fişeği ve bir adet boş av tüfeği fişeği bulundu. Ele geçirilen silah ve mühimmat emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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