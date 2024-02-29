Arapköy'de Av Tüfeği Unutuldu, Yasal İşlem Başlatıldı

Arapköy'de Ateşli Silah İhmal Edilerek Kaybedildi

28 Şubat 2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında Arapköy'de yaşanan olayda, M.Ö.(E-39), adına kayıtlı olan av tüfeğini salimen muhafaza etmemesi sonucu ciddi bir ihmale imza attı. Avın ardından kullanmış olduğu aracın üzerinde unuttuğu av tüfeği, bu dikkatsizlik sonucu araçtan düşerek kayboldu.

Söz konusu silahın kontrolsüz bir şekilde kaybolması üzerine, güvenlik güçleri tarafından M.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için titizlikle devam ediyor.