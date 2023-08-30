Arapköy’de park halindeki aracı çaldı, kaza yaptı; tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Girne'nin Arapköy bölgesinde, 48 yaşındaki J.W.R.W., bir şahsa ait ikametgahın penceresini açarak cürüm işlemek maksadıyla içeriye girdikten sonra HF 210 plakalı aracın kontak anahtarını çalıp ikametgahın önünde park halinde bulunan HF 210 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz bir şekilde alıp kullanarak trafik kazası yaptığı tespit edildiği açıklandı.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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