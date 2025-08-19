  • BIST 10966.02
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!

KIB-TEK, proje çalışması nedeniyle Arapköy’de bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Arapköy'de üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada proje çalışması nedeniyle Arapköy'ün tamamına 10.00-13.00 saatleri arası elektrik verilemeyeceği belirtildi.

