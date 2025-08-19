Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Arapköy'de üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada proje çalışması nedeniyle Arapköy'ün tamamına 10.00-13.00 saatleri arası elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Arapköy'de üç saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada proje çalışması nedeniyle Arapköy'ün tamamına 10.00-13.00 saatleri arası elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.