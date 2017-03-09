Araplar, Kıbrıs'taki gazla Amerikan devleriyle rekabet edilebileceğine inanıyor!

Hidrokarbon alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)”e, içerisinde bir define bulunuyormuşçasına büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Devler Define Görüyor… Kıbrıs Yatakları İçin Pozisyon Alıyorlar ve İlerliyorlar” başlıklarıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarıyla aktardığı haberinde, şirketlerin ve Rum yetkililerin hidrokarbon alanında yaptıkları açıklamalar ve değerlendirmeleri aktardı.

“PGS UMUT VERİCİ YAPILAR GÖRÜYOR”

2006 yılından bugüne kadar, sözde “MEB” içerisinde iki ve üç boyutlu sismografik araştırmalar yapmış olan Norveçli şirket PGS, sözde “MEB” içerisinde, Mısır’daki devasa Zohr yatağına benzer jeolojik yapıların olduğuna işaret ettiğini kaydeden gazete, bunun, Total ile ENI’nin sondaj yapacağı 11’inci parsel ve 10 ve 6’ıncı parselleri ilgilendirdiğini belirtti.

EİK: “OLABİLECEK EN İYİ ŞEY”

Gazete haberinde, Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) Yürütme Müdürü Panos Kelamis’in de dün Total ile ENI’nin 11’inci parseldeki işbirliği için dikkat çekici bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre ENI’nin Zohr tipi yataklarla ilgili olarak bölgedeki jeoloji ve jeofizik bilgisi, Total’in teknolojisiyle birleştiğinde 11’inci parsel için olabilecek en iyi şeyin meydana geldiğini söyleyen Kelamis, bu durumun, sadece araştırma ve kalkınmaya değil, aynı zamanda sondajlara da katkıda bulunacağına dair inancını dile getirdi.

“ENI POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ”

Öte yandan ENI, dün Milano’da yaptığı açıklamada, Total ile 11’inci parsel için yaptığı anlaşma ve Rum Bakanlar Kurulu’nun onayı hakkında bilgi verirken, “Bu anlaşmayla ENI, Zohr yatağı yakınlarında 2 bin 215 kilometrekarelik bir alanda araştırma hakları elde ederek, Kıbrıs’taki pozisyonunu daha da güçlendirmiş oluyor” sözlerini kullandı.

Anlaşmanın, Doğu Akdeniz stratejik bölgesindeki enerji portföyünün artışı amacına yönelik şirketin stratejisinin bir parçası olduğundan söz eden ENI, sözde “MEB” içerisinde 2, 3, 9 ve şimdi 6 ve 8’inci parsellerde araştırma haklarına sahip olduğunu hatırlattı.

“QATAR PETROLEUM YATIRIMA HAZIR”

Bu arada ExxonMobil ile konsorsiyum yapan Qatar Petroleum Başkanı Saad Al-Kaabi yaptığı ilgi çekici açıklamada, şirketin Güney Kıbrıs’a önemli yatırımlar yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Al-Kaabi ayrıca, Amerikan devleriyle rekabet edilmesi amacıyla, uluslararası camiada faaliyet geliştirme alanında stratejik bir adımın söz konusu olduğundan söz etti.

11’İNCİ PARSEL İÇİN “WEST CAPELLA” SONDAJ GEMİSİ

Haberde elde edilen bilgilere göre Total ile ENI şirketlerinin 11’inci parseldeki “Onisiforos” hedefindeki sondajının, “West Capella” sondaj gemisiyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

DİMİTRİADİS DENİZCİLİK FORUMUNDA KONUŞTU

Öte yandan Simerini gazetesine göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, Atina’da gerçekleştirilen bir denizcilik forumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’in önemli enerji merkezi olabileceğini savundu.

Rum Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs’ın dünya denizcilik alanında rolünü daha çok büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın sunduğu hizmetler ve güvenlik düzeyi açısından büyük bir ün kazandığını savundu.