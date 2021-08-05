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Araştırma: Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı

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Araştırma: Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı
Araştırma: Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı

Yeni yapılan bir araştırma, alkol tüketiminin 2020'de dünyada 700 binden fazla kanser vakasına neden olduğunu ortaya koydu.

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, alkol kullanımının 568 binden fazla erkekte kansere yol açtığı belirtildi.

Alkol tüketiminin geçen yıl 700 binden fazla kanser vakasına sebep olduğu ifade edilen çalışmada, vakaların çoğunluğuna yemek borusu, kolon, karaciğer ve memede rastlandığı bildirildi.

Araştırmada az miktarda alkol almanın bile kanser riskini artırabileceği ifade edildi.

Alkol nedeniyle kansere yakalanan kişilerin daha çok Doğu Asya, Orta ve Doğu Avrupa'da yaşadığı kaydedilen çalışmada, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da ise bu oranın en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

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