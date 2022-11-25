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Araştırma: Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi

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Almanya'da yürütülen bir araştırma, ülkede yoksulluğun son 10 yılda önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.
Araştırma: Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi

Düsseldorf kentindeki Hans Böckler Vakfına bağlı Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün (WSI) yürüttüğü araştırmaya göre, orta gelirlilerin yarısından daha az gelire sahip, "çok yoksul" olarak tabir edilenlerin oranı, 2010-2019 döneminde yüzde 40 arttı.

Araştırmada, COVID-19 salgını, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonun gelecekte bu oranı daha da artırabileceğine işaret edildi.

Geçen 10 yılda iyi bir ekonomik gelişmenin kaydedilmesine ve işsizliğin azalmış olmasına rağmen, yoksul hanelerin bundan yeterince faydalanamadığı belirtilen araştırmada, hatta bu hanelerin ekonomik açıdan daha geriye gittikleri vurgulandı.

Araştırmaya göre ayrıca 2010'da hane başına 2 bin 968 euro olan yoksulluk sınırı, 2019'da 3 bin 912 euro oldu.

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