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Araştırma: Antibiyotikler kolon kanseri riskini artırabilir

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Britanya’da düzenlenen bir araştırmaya göre antibiyotik kullanımı kolon kanseri riskini artırabilir. Riskin özellikle antibiyotik kullanan 50 yaş altı hastalarda yüzde 50 daha da arttığı belirtildi.
Araştırma: Antibiyotikler kolon kanseri riskini artırabilir

Britanya’da düzenlenen bir araştırmaya göre antibiyotik kullanımı kolon kanseri riskini artırabilir. Riskin özellikle antibiyotik kullanan 50 yaş altı hastalarda yüzde 50 daha da arttığı belirtildi.

Daha önceki araştırmalarda uzun süreli antibiyotik kullanımının, bağırsaktaki bakterilerin sayısını ve cinsini değiştirdiği, metabolik veya patolojik süreçleri tetikleyerek bağırsak florasını (mikrobiyom) etkilediği belirlenmişti.

OECD’nin 2016 yılında hazırladığı rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında açık ara en fazla antibiyotik kullanımı olan ülke. En düşük ülkeden 4,4 kat, OECD ortalamasından ise iki kat daha fazla antibiyotik kullanılıyor.

Sonuçları ‘Annals of Oncology’ dergisinde yayınlanan araştırmada İskoç ve İngiliz bilim insanları, 1999 ila 2011 yıllarında teşhis konan 5 bin 281’i kolon, 2 bin 622’si kalın bağırsak olmak üzere 7 bin 903 kolorektal kanser hastasının verilerini inceledi. Vaka kontrol araştırmasında, kanser hastalarının verileri, 30 bin 418 kişinin oluşturduğu kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Elli yaş altında risk yüzde 50 fazla

Araştırmacılar, katılımcı grubu 50 yaş altı ve üstü diye ikiye ayırıp inceledi. Antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 arttığı sonucuna ulaşıldı.

Söz konusu riskin, 50 yaşın üstündeki hastalarda yüzde 9 arttığı belirlendi.

Özellikle, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotik ve sulfonamid ile trimetoprim kombinasyonlu antibiyotiklerin, kolon kanseriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

İlaçlara direnç artıyor

Uzmanlara göre, basit bir soğuk algınlığı ya da grip tedavisinde bile antibiyotiklere başvurulması, geçmişte hayvan yemlerine kontrolsüzce koruyucu olarak antibiyotik katılması gibi bilinçsiz kullanımlar, bakterilerin antibiyotik ilaçlara yönelik dirençlerinin artmasına yol açtı.

Antibiyotik direncinin artması, doğrudan antibiyotiklerin etkisinin azalmasına yol açıyor. Antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişmesiyle, eskisi gibi antibiyotik ilaçlarda fayda sağlanması da doğal olarak azalıyor.

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