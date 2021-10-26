  • BIST 1.509,200
  • Altın 549,62
  • Dolar 9,5348
  • Euro 11,0612
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Araştırma: Aşılananların hayatını kaybetme ihtimali çok düşük

» »
İtalya'da yapılan yeni bir araştırmada, Covid'e karşı aşılanan kişilerin çok yaşlı ya da mevcut veya geçmiş hastalıkları olmadıkça virüsten hayatını kaybetme ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı.
Araştırma: Aşılananların hayatını kaybetme ihtimali çok düşük

İtalya'da corona virüs aşılarının etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından Covid-19 ölümleriyle ilgili yayımlanan raporda, Covid-19'a karşı aşılanan kişilerin çok yaşlı veya hastalıkları olmadıkça virüsten hayatını kaybetme ihtimallerinin çok düşük olduğu belirtildi.

AŞILANANLARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 85

Raporda, aşı olmalarına rağmen hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğu aktarıldı.

2021 yılının 1 Şubat ila 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen analizde, 671 aşılanmamış, 171 tam aşılı olup hayatını kaybeden kişi incelendi.

KALP SORUNU, BUNAMA VE KANSER TEŞHİSİ KONANLAR RİSKLİ

Analizin sonucunda aşılanmayanlar arasında ortalama can kaybı yaşının 78 olduğu belirtilirken, kalp sorunu, bunama ve kanser teşhisi konmuş kişilerin hayatını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Çalışmanın raporunda, "Burada sunulan sonuçlar, aşılarını tamamladıktan sonra hayatını kaybedenlerin geçmiş hastalıkları olduklarını gösteriyor” derken, "Çok sayıda hastalığı olan çok yaşlı hastaların bağışıklık tepkisinin azaldığını ve bu nedenle aşı olmalarına rağmen SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve komplikasyonlarına karşı duyarlı olabileceklerini varsaymak mümkündür” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 89'u Yerel, 131 Yeni Vaka!26 Ekim 2021 Salı 18:27
  • İnsan beyni 3 bin yıl öncesine göre küçüldü: Nedeni iş bölümü ve sosyalleşme26 Ekim 2021 Salı 13:23
  • Probiyotiklerin 6 önemli faydası26 Ekim 2021 Salı 12:01
  • Takviye aşıda İsrail örneği: Felaketi önlediğinin kanıtı26 Ekim 2021 Salı 11:16
  • Yaşlanmayı geciktiren 'antikor hapları' geliştirildi26 Ekim 2021 Salı 10:45
  • Vakalar artıyor! 127 pozitif Covid-19 vakası25 Ekim 2021 Pazartesi 18:53
  • KKTC'de 19 bin 924 test, 96 pozitif vaka24 Ekim 2021 Pazar 19:42
  • Damar Sertliği En Ölümcül Hastalıklar Arasında!24 Ekim 2021 Pazar 18:00
  • Metabolik Sendrom Hastalığına Dikkat!24 Ekim 2021 Pazar 17:30
  • Panik Atak Anında Yapılması Gerekenler ve Önlemlere Dikkat!24 Ekim 2021 Pazar 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti