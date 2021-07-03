Araştırma: Aspirin kanserden ölümleri yüzde 20 azaltabilir

Cardiff Ünivesitesi’nden akademisyenler meme, kolon, prostat kanserleri dahil 18 farklı türde kanserli hastalarla ilglili daha önce yapılmış gözleme dayalı araştırmaları inceledi.

Toplamda yaklaşık 250 bin hastanın incelenmesi sonucu aspirin kullanımı, kanserden kaynaklı ölümlerde yüzde 20 azalmayla ilişkilendirildi.

Akademisyenler ayrıca aspirin kullanımın metastazı da azalttığını belirtti.

Bu veriler ışığında diğer kanser tedavi yöntemleriyle birlikte aspirin kullanımın da ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Uzun yıllar aspirinin etkileri üzerine çalışmalar yapan Prof. Peter Elwood’un önderlik ettiği araştırma ecancermedicalscience isimli dergide yayınlandı.

Aspirin alan kanserli hastalarda ölümlerde önemli bir azalma olduğunu gösteren kaydadeğer miktarda kanıt olduğu ve bu faydanın bir veya birkaç kanserle sınırlı olmadığı belirtildi.