  • BIST 4.619,76
  • Altın 1057.205
  • Dolar 18.6106
  • Euro 19.3246
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

» »
ABD'de yapılan bir araştırmada, B3 vitamini takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi ciddi hastalık risklerini artırdığı ortaya çıktı.
Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

Missouri Üniversitesinin araştırma ekibi tarafından nikotinamid ribozit adı verilen besin takviyelerinin vücutta nasıl reaksiyon sergilediğine dair çalışma yapıldı.

Daha önceki bilimsel araştırmalar, B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit gibi besin takviyelerinin kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik konularda fayda sağladığına işaret ederken, son araştırmada B3 takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi hastalıkların riskini artırabileceği görüldü.

Araştırmada, nikotinamid ribozit takviyesinin gerçek zamanlı ölçümüne imkan veren ultra hassas biyolüminesan görüntülemeye dayalı bir teknik kullanıldı. Söz konusu teknik sayesinde ışık aracılığıyla nikotinamid ribozit tespiti yapıldı.

Missouri Üniversitesinden Elena Goun liderliğindeki araştırma ekibi, yüksek nikotinamid ribozit düzeylerinin meme kanseri riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kanserin metastaz yapmasına veya beyne yayılmasına neden olabileceğini keşfetti.

Goun, "Bazı insanlar otomatikman vitaminleri ve takviyeleri sağlık için sadece yararlı olduğunu varsayımıyla kullanıyor ancak bunların gerçek işlevi hakkında çok az şey biliniyor." diyerek araştırmayı söz konusu bilgi eksikliğinden dolayı yaptıklarını söyledi.

Goun, araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Nefesinizin kıymetini bilin’ çağrısı15 Kasım 2022 Salı 21:49
  • Grip ve zatürre aşıları KOAH’a bağlı ölüm riskini azaltıyor15 Kasım 2022 Salı 19:36
  • Yaşlanma karşıtı B3 vitamini takviyesi kanser riskini artırıyor15 Kasım 2022 Salı 19:20
  • Bilimsel araştırma: Ev içi plastikler doğurganlığı etkiledi15 Kasım 2022 Salı 18:55
  • Sahte besinlerle zehirlenmeyin15 Kasım 2022 Salı 13:55
  • Diyabet riskine karşı ‘şeker ölçümü yaptırın’ uyarısı14 Kasım 2022 Pazartesi 22:31
  • Diyabetliler için en sağlıklı besinler14 Kasım 2022 Pazartesi 11:55
  • Pankreas kanserinde 5 soru-5 cevap 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:23
  • Bilim insanlarından felçli hastaların tekrar yürümesi için umut olacak keşif13 Kasım 2022 Pazar 23:21
  • Corona virüsü sonrası unutkanlık ortaya çıktı13 Kasım 2022 Pazar 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti