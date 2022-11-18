  • BIST 4.507,24
  • Altın 1048.346
  • Dolar 18.6186
  • Euro 19.224
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

» »
ABD'de yapılan bir araştırmada, B3 vitamini takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi ciddi hastalık risklerini artırdığı ortaya çıktı. Araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.
Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor

ABD'de Missouri Üniversitesi'nin araştırma ekibi tarafından nikotinamid ribozit adı verilen besin takviyelerinin vücutta nasıl reaksiyon sergilediğine dair çalışma yapıldı. Daha önceki bilimsel araştırmalar, B3 vitamini formu olan nikotinamid ribozit gibi besin takviyelerinin kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik konularda fayda sağladığına işaret ederken, son araştırmada B3 takviyesinin meme kanseri ve beyin metastazı gibi hastalıkların riskini artırabileceği görüldü.

Araştırmada, nikotinamid ribozit takviyesinin gerçek zamanlı ölçümüne imkan veren ultra hassas biyolüminesan görüntülemeye dayalı bir teknik kullanıldı. Söz konusu teknik sayesinde ışık aracılığıyla nikotinamid ribozit tespiti yapıldı. Missouri Üniversitesinden Elena Goun liderliğindeki araştırma ekibi, yüksek nikotinamid ribozit düzeylerinin meme kanseri riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kanserin metastaz yapmasına veya beyne yayılmasına neden olabileceğini keşfetti.

Araştırma kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabilir

Goun, "Bazı insanlar otomatikman vitaminleri ve takviyeleri sağlık için sadece yararlı olduğunu varsayımıyla kullanıyor ancak bunların gerçek işlevi hakkında çok az şey biliniyor" diyerek araştırmayı söz konusu bilgi eksikliğinden dolayı yaptıklarını söyledi. Goun, araştırmanın gelecekte kemoterapi gibi kanser tedavilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göğüsteki iyi huylu kitleler kanser riskini artırıyor17 Kasım 2022 Perşembe 20:17
  • Kırmızı şarap kalp dostu mu değil mi?17 Kasım 2022 Perşembe 17:13
  • KTTB: Reçetesiz ve Kontrolsüz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zararlıdır17 Kasım 2022 Perşembe 16:24
  • Profesör uyardı: Kalbinizi merdivende test edin17 Kasım 2022 Perşembe 14:27
  • Uzun süre sigara içen her 7 kişiden 1’inde akciğer kanseri gelişir17 Kasım 2022 Perşembe 13:34
  • " Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi " 17 Kasım 2022 Perşembe 12:58
  • 7.000 kişi incelendi… Kilo vermek için en iyi saatler belli oldu17 Kasım 2022 Perşembe 12:01
  • Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor17 Kasım 2022 Perşembe 10:25
  • Grip ve covid-19’a RSV de eklendi17 Kasım 2022 Perşembe 10:11
  • Bilim insanları: Kulaklıklar gençlerde işitme kaybı riskini artırıyor16 Kasım 2022 Çarşamba 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti