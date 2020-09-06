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Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem Kovid-19 hem de antikorlar aynı anda bulunuyor

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Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem Kovid-19 hem de antikorlar aynı anda bulunuyor
Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem Kovid-19 hem de antikorlar aynı anda bulunuyor

ABD'de Türk bilim insanı liderliğinde yürütülen araştırmada, bazı çocukların kanlarında hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de enfeksiyonla savaşan antikorların aynı anda bulunabildiği saptandı.

Daily Mail'in haberine göre, Washington'da Ulusal Çocuk Hastanesinde görevli Türk bilim insanı Burak Bahar liderliğinde yürütülen ve sonuçları "Journal of Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 6 bin 300 ve antikor testi yapılan 215 çocuk incelendi.

Çocuklar, 31 Mart-21 Haziran tarihlerinde Ulusal Çocuk Hastanesine kabul edildi, 215 çocuktan 33'üne hastalıkları esnasında Kovid-19 ve antikor testleri yapıldı.

Araştırma kapsamındaki 33 çocuktan 9'unun kanlarında aynı anda hem virüse hem de antikorlara rastlandı.

Çalışmada ayrıca yaşları 6-15 olan hastaların virüsten arınma süresinin, 16-22 yaşlarındaki hastalar ile kıyaslandığında yaklaşık iki katına çıktığı gözlendi.

Yaşları küçük hastalarda ortalama 32 gün sonra Kovid-19 testinin negatif sonuç verdiğine, bu sürenin yaşı büyük hastalarda ortalama 18 gün olduğuna işaret edildi.

Yine genç yaş grubu kızlarda sürenin 44 güne uzadığına, aynı yaş grubundaki erkeklerde ise bu sürenin 25,5 gün olduğuna dikkat çekildi.

Bahar, hasta popülasyonunda neler yaşandığını görmek için böyle bir araştırma yürüttüklerini belirterek "Virüsten arınma ile antikorlar arasında bir ilişki var mı, bir zaman çizelgesi görmek istedik." dedi.

Burak Bahar, Kovid-19'da bazı çocuk hastalarda enfeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkan ve virüsün varlığına işaret eden "IgM" ile enfeksiyonun ileri safhalarında oluşan ve kişi iyileştikten sonra aylarca varlığını koruyabilen "IgG" antikorlarını bir arada görmenin ilginç olduğunu söyledi.

Bahar, sonraki aşamada antikorlarla aynı anda kanda rastlanan virüsün diğer kişilere bulaşıp bulaşmayacağının test edileceğini ifade ederek antikorların bağışıklıkla ilişkisi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını, bu nedenle insanların dikkatli olmayı sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk bilim insanı, "Dolaşımda antikorlara sahip olmak sizi ille de korumaz ve virüsü yaymayacağınız anlamına gelmez. Bu yüzden maske takmaya, elleri yıkamaya ve sosyal mesafeye devam." değerlendirmesini yaptı.

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