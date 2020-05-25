  • BIST 103.024
  • Altın 379,667
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Araştırma | Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti

» »
Araştırma | Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti
Araştırma | Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yürütülen bir araştırmada yüzde 4'ü insan olan bir fare üretildi. Bu çalışma şimdiye kadar en yüksek oranda insan hücresi içeren fare olması sebebiyle bilim araştırmaları açısından bir ilki oluşturuyor.

Buffalo Üniversitesi ve Roswell Kanser Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada henüz embriyo halindeki fareye insana ait kök hücresi enjekte edildi. İki hafta sonra doğan farelerden birinin yüzde 4 insan hücresi taşıdığı anlaşıldı.

Araştırmada bilim insanları kök hücre gelişiminin bir süreliğine önüne geçen bir proteinden yararlandı. Kök hücreye yerleştirilen bu proteinin yaklaşık üç saat kadar doğal halinin bozulmasını önlediğini keşfeden bilim insanları, bu sayede kök hücreyi başka bir dokuyla yeniden bir araya getirdi.

Daha sonra farenin embriyosuna yerleştirilen bu kök hücreler iki hafta süreyle gelişime bırakıldı. İki hafta sonra yapılan incelemelerde gelişmekte olan karaciğer, beyin, gözler, kalp, damar ve kemik iliğinde insan hücresi bulundu. Embriyoların DNA'sı incelendiğinde gelişen dokulardaki insan hücresi oranının yüzde 1 ile yüzde 4 arasında olduğu tespit edildi.

Etik tartışmalar

Bu gelişme özellikle gelecekte genetiği değiştirilmiş embriyo üretimi açısından büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Bu araştırmalar sayesinde hayvanlarda insan organlarının üretilmesinin mümkün hale gelmesi ile organ yetmezliği gibi birçok tıbbi soruna çare sunulabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak bilim insanları bu tür araştırmalar için deneylerin tekrar tekrar kanıtlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Bilimsel Science Advances dergisinde yayımlanan bu araştırmada insan hücresi içeren dokuların kalıtımsal aktarımda rol oynayan yumurta ya da sperm gibi dokulara geçmemiş olması etik bazı endişeleri şimdilik giderdi. İki farklı tür barındıran canlının çoğalmasına dair etik sorular ve canlıların genlerinin değiştirilerek doğal yapısının bozulması konusunda inanca dayalı eleştiriler bu tür araştırmalar için sıklıkla dile getiriliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Çinli araştırmacılar sinomolgus maymunları hücrelerinin genetiğini değiştirerek iki maymun-domuz üretmiş ancak hayvanlar en fazla bir hafta hayatta kalabilmişti.

Bu çalışmaların en önemli adımı kabul edilen 1984 yılındaki araştırmada ise üretilen koyun-keçi yetişkin olarak hayatını sürdürmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenevir koronavirüse karşı koruyor mu?23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:06
  • Çiftler arasında geçen en ilginç "istekler ve itiraflar"22 Mayıs 2020 Cuma 20:00
  • Zoom görüşmesi sırasında oğlu babasını öldürdü, şahit olan katılımcılar yakalattı22 Mayıs 2020 Cuma 18:34
  • WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geliyor!22 Mayıs 2020 Cuma 18:28
  • Maske takarken gözlüklerinizin buğulanmasının önüne nasıl geçersiniz?22 Mayıs 2020 Cuma 17:56
  • Elon Musk'ın eski telefon numarasını alan kadın gelen ilginç mesajları anlattı22 Mayıs 2020 Cuma 17:55
  • Dünya'nın manyetik alanı zayıflıyor ve uydulardaki arızalar artıyor22 Mayıs 2020 Cuma 17:42
  • Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini açıkladı22 Mayıs 2020 Cuma 17:38
  • Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi22 Mayıs 2020 Cuma 17:19
  • Covid-19 Amazon yerlilerini tehdit ediyor: 'Soykırım olmasından korkuyoruz'21 Mayıs 2020 Perşembe 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti