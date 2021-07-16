  • BIST 1.367,650
  • Altın 499,10
  • Dolar 8,4850
  • Euro 10,0050
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

» »
Hong Kong'da yapılan bir araştırma, BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptıranların, Çin'in Sinovac aşısına göre on kat daha fazla antikora sahip olduğunu gösterdi.
Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Hong Kong'da yapılan bir araştırma, BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptıranların, Çin'in Sinovac aşısına göre on kat daha fazla antikora sahip olduğunu gösterdi.

Hong Kong Üniversitesi'nin (HKU) 1.442 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, BioNTech'in koronavirüs aşısını alanların, Çin'in Sinovac'ına verilenlerden on kat daha fazla antikora sahip olduğu ortaya çıktı.

Lancet Microbe'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, antikorların hastalıkla mücadeledeki başarısının tek ölçüsü olmadığı belirlenirken, antikorların konsantrasyonlarındaki farkın, aşı etkinliğinde önemli farklılıklara dönüşebileceği vurgulandı.

Araştırmada, Sinovac kullananların, hastalığa yakalanan ve atlatan diğer hastalarda görülenlerle 'benzer veya daha düşük' antikor seviyelerine sahip olduğu belirlendi.

Çalışma, BioNTech ve Moderna gibi öncü mRNA teknolojisini kullanan aşıların, koronavirüse ve inaktive virüs parçaları kullanmak gibi daha geleneksel yöntemlerle geliştirilen türevlerine karşı daha iyi koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Üretimi, nakliyesi ve depolanması daha ucuz olan geleneksel aşılar, daha az zengin ülkelerde pandemi ile savaşmak için hayati bir araç haline geldi.

'Yine de birçok hayat kurtarıldı'

Raporun yazarlarından biri olan epidemiyolog Ben Cowling, başka bir seçenek yoksa insanların yine de Sinovac aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

çünkü biraz korumanın her zaman hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyledi.

'Biraz korumanın hiç olmamasından daha iyi' olduğunu söyleyen Cowling, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mükemmel olanın iyinin düşmanı olmasına izin vermeyin. Gidip inaktif bir aşı ile aşı olmak, bekleyip aşı olmamaktan açıkça daha iyi. İnaktif aşı sayesinde pek çok hayat kurtarıldı."

Cowling ayrıca, devam eden çalışmalarının bir sonraki aşamasının takviye aşıları olduğunu söyledi ve "Öncelik, Sinovac alan kişiler için güçlendiri üretmek olurken, başlangıçta BioNTech alan kişiler için takviye aşı çok acil olmayabilir" dedi.

Hong Kong, 2003'teki SARS salgınından bu yana koronavirüs araştırmalarında dünya lideri.

Bölgede şu anda hem BioNTech çekimleri hem de Sinovac aşıları uygulanıyor.

Öte yandan, 7.5 milyon nüfuslu Hong Kong'un yüzde 28'i aşılanmış durumda.

Şimdiye kadar, 1.8 milyon Sinovac, 2.6 milyon BioNTech aşısı uygulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnson and Johnson içinde benzen olduğu tespit edilen güneş kremlerini piyasadan toplattı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:43
  • Delta varyantı virüsü belirtileri | Koronavirüs aşısı etkili mi?15 Temmuz 2021 Perşembe 13:22
  • Haftada üç gün 40 dakikalık yürüyüşler yapmak, hafızayı güçlendiriyor15 Temmuz 2021 Perşembe 13:01
  • Yakın Doğu Üniversitesi tarafından COVID-19 teşhisi konulan evcil kedi vakası Australian Veterinary Journal'da15 Temmuz 2021 Perşembe 12:29
  • Delta varyantı işleri değiştirdi! Aşısız tek bir birey bile yeni pikler için yeterli15 Temmuz 2021 Perşembe 12:14
  • Akrep sokmalarında ağız ve boğaz bölgesi uyarısı!15 Temmuz 2021 Perşembe 12:10
  • Yeni şeyler öğrenmek ve ısrarlı tekrar Alzheimer’dan koruyor15 Temmuz 2021 Perşembe 12:08
  • Alkolle ilgili dikkat çeken araştırma: 740 bin kanser vakasına neden oldu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:06
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı: Bağışlar, çocuklara ilaç olsun15 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
  • Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli?15 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti