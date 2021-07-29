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Araştırma: BioNTech'in Covid-19 aşısı Sinovac'a göre 10 kat daha fazla antikor üretiyor

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Hong Kong'da yapılan bir araştırma Alman BioNTech aşısını olanların Çin'in Sinovac aşısı olanlara göre on kat daha fazla antikor ürettiği tespit edildi. Araştırma ayrıca takviye doz ve farklı aşı türlerinin etkinliği konusunda da yeni veriler sunuyor.
Araştırma: BioNTech'in Covid-19 aşısı Sinovac'a göre 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Hong Kong Üniversitesi'nce bin 442 sağlık personeli üzerinde yapılan araştırmada BioNTech ile Sinovac'ın inaktif aşısı olan CoronaVac karşılaştırıldı.

Çalışma, Sinovac aşısı olanların Covid-19 hastalığını kapan ve iyileşenler kadar ya da onlardan biraz daha düşük düzeyde antikor geliştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmacı ekibinden bulaşıcı hastalık uzmanı Ben Cowling, Sinovac'ın yine de bir koruma sağladığını ve başka bir seçenek olmaması halinde Sinovac'ı tercih etmelerini tavsiye etti.

Az korumanın hiç koruma olmamasından daha iyi olduğuna dikkat çeken uzman "hiç aşı olmamaktansa inaktif virüs aşısı olmak tabi ki çok daha iyidir. İnaktif aşılar pek çok hayat kurtardı" diye konuştu.

Takviye doz alternatif olabilir

Araştırmacılar elde ettikleri verilere göre Sinovac aşısı olanlarda korumanın arttırılması için erken bir takviye ya da üçüncü doz aşı yapılmasının bir seçenek olabileceğine işaret ettiğine dikkat çekti.

Takviye aşı konusunda Sinovac aşısı olanlara öncelik tanınabileceğini, ilk seferde BioNTech aşısı olanlar için takviyenin çok erken olmayabileceğini de vurgulayan araştırmacılar çalışmalarının yeni aşamasında takviye aşı konusuna eğileceklerini belirtti.

"mRNA aşılar daha koruyucu"

Çalışma ayrıca mRNA teknolojisiyle üretilen BioNTech ya da Moderna gibi aşıların geleneksel yöntemlerle inaktif virüs parçalarının kullanılmasıyla üretilen aşılara göre koronavirüs ve varyantlarına karşı daha etkin olduğu konusundaki kanıtları güçlendirdi.

Geleneksel aşılar üretiminin daha ucuz, taşınma ve saklanma koşullarının daha az karmaşık olması sebebiyle özellikle yoksul ülkelere salgınla mücadelede hayati bir araç haline getiriyor.

Öte yandan uzmanlar antikor sayımının aşının başarısını değerlendirmede tek çlçek olmadığına dikkat çekiyor.

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