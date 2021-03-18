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Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm riski yüzde 67 daha fazla

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İlk olarak Britanya’da tespit edilen B.1.1.7 varyantının daha ölümcül olduğu yeni bir araştırmayla doğrulandı.
Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm riski yüzde 67 daha fazla

Araştırmacılar, İngiltere’de kasım ortasından ocak ortasına kadarki dönemde Covid-19 teşhisi konmuş ve 867’si hayatını kaybeden 184 bin 786 kişinin verilerini inceledi.

Başka bir varyantla enfekte olduktan dört hafta içinde hayatını kaybeden her üç kişiye karşılık, mutant B.1.1.7 ile enfekte olmuş beş kişinin hayatını kaybettiği görüldü.

Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’de yayınlanan araştırmada, B.1.1.7 mutasyonunda ölüm riskinin diğer varyantlardan yüzde 67 daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Önceki varyantlarda olduğu gibi hastaların ölüm riskinin yaş, cinsiyet ve altta yatan hastalığa bağlı olarak arttığı görüldü.

Türkiye’de en çok görülen mutasyon Britanya varyantı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta 76 ilde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 mutantı görüldüğünü açıklamıştı.

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