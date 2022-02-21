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Araştırma | Çekici insanların bağışıklık sistemi daha güçlü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmada çekici olarak nitelenen insanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu ortaya çıktı.
Araştırma | Çekici insanların bağışıklık sistemi daha güçlü

Texas Hristiyan Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, çekicilik ile güçlü bağışıklık sistemi arasında bağ olduğunu ortaya koyan bir araştırmaya imza attı.

Araştırmada, herhangi bir makyaj yapılmayan 159 kadın ve erkeğin doğal yüz ifadeleri ile fotoğrafları çekildi. Daha sonra bu kişilerden kan örneği alınarak hastalık ve enfeksiyonlara karşı mücadele eden beyaz kan hücre sayıları ölçüldü.

Araştırmacılar gönüllü 492 kişiye, karşı cinsten 159 kişinin fotoğraflarını göstererek çekicilik seviyelerine göre not vermesini istedi. Not veren kişiye kendisine fotoğrafı gösterilenlerin sağlık durumları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Araştırma sonucunda, 492 gönüllünün bağışıklık sistemi daha güçlü olan kişileri daha çekici bulduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca kadın ve erkeklerin çekici ve sağlıklı bir yüz ile ilgili farklı tutumları olduğu belirlendi. Buna göre, kadınlar doğal öldürücü hücre sayısı fazla olan erkekleri daha yakışıklı ve çekici buldu.

Erkeklerde ise tam tersi bir durum ortaya çıktı. Çalışmaya katılan erkekler, doğal öldürücü hücre sayısı düşük olan kadınları daha güzel olarak niteledi. Çalışmayı yapan bilim insanları, bunun nedenini, düşük öldürücü hücre sayısı olan kadınların genellikle daha yüksek östrojen seviyelerine sahip olması olarak açıkladı.

Araştırmacılar, 'güzel bir yüz' özelliklerini ise şöyle sıraladı, Parlak ve temiz bir cilt, belirgin elmacık kemikleri, parlak gözler ile dolgun ve kırmızı dudaklar.

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