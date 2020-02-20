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Araştırma: Cerrahların çocukken edindikleri hobiler cerrahlık yeteneklerini etkiliyor

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Son yıllarda, Amerika ve İngiltere'deki tıp fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından öğrenci ve asistanlarının el becerisinin oldukça azaldığı iddia ediliyor. Yapılan araştırmaya göre ise bu durumun nedeni çocukken edindikleri hobiler
Araştırma: Cerrahların çocukken edindikleri hobiler cerrahlık yeteneklerini etkiliyor

Amerika ve İngiltere'deki tıp fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından öğrenci ve asistanlarının el becerisinin oldukça azaldığı iddiasının nedeni araştırıldığında, bu durumun nedeni ilk ve ortaokullarda ev ekonomisi, resim, müzik gibi uygulamalı derslerin ağırlığının azaltılması ile ilişkilendirildi.

Diğer bir görüş ise ahşap işi, iğne işi gibi ince motor yetenekleri geliştirecek uğraşlar yerine artık daha çok ekran başında zaman harcanmasını sorumlu tutuldu. Tıp fakültelerinde el beceri yoksunluğu gitgide büyüyen bir sorun olmaya başlarken, bunun boyutu ve kalıcı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Imperial Collage London'da cerrahi profesörü olan Dr. Roger Kneebone'a göre el becerisi 24,25 veya 26 yaşlarında iken 4,5 veya 6 yaşlarına göre daha zor gelişiyor.

Phoenix'teki Barrow Nöroloji Ensititüsü başkanı Dr. Robert Spetzler ise bu durumu, örneğin, kayak yapmanın çocukken yetişkinliğe kıyasla ne kadar kolay öğrenildiği ile açıkladı. Dr. Spetzler kendisinin ise 40 senedir başarılı bir beyin cerrahı olmasını çocukken piyano çalmasına bağladı.

Aslında, literatür cerrahların deneyimi ile tedavi başarısı arasındaki korelasyonu gösteren çalışmalar ile dolu. Cerrahın yaptığı prosedür sayısı arttıkça hastane yatışları kısalıyor, komplikasyon sıklığı düşüyor.

2003 yılında başlanan haftada maksimum 80 saat çalışma düzenlemesi ile birlikte cerrahi asistanlarının ameliyatlara katılma ve yeteneklerini geliştirme şansları kısıtlanmış oldu. Bu şekilde, bir asistan yaklaşık bir eğitim yılı deneyim kaybettiği belirlendi.

Chicago'daki Illinois Tıp Fakültesi'nde organ nakli cerrahisi yapan Dr. Maria Siemionow ise, saatlerini dergilerdeki yazı ve resimleri kesip uhu ile yapıştırarak kolaj çalışması ile harcadığını anlattı. Bu tür yaratıcı çalışmaların el becerisinin yanısıra üç boyutlu düşünmeyi, planlama yapmayı ve sabretmeyi öğrettiğini ifade etti.

Dr. Siemionov, okullarda yaratıcılığı ve üç boyutlu düşünmeyi geliştirmeye yönelik aktivitelerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. 

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