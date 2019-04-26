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Araştırma: Çocuklar, sokakta oynamayı, tablete tercih ediyor

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Ebeveynlerin yüzde 92’si çocuklarının internet kullanımını denetliyor
Araştırma: Çocuklar, sokakta oynamayı, tablete tercih ediyor

Online araştırma şirketi DORinsight’ın “Çocuk ve Teknoloji Araştırması”na göre ailelerin yüzde 81’i çocukların teknoloji ürünleriyle vakit geçirmesine izin veriyor. Çocukların çoğunluğu günde 1-2 saatini teknoloji ürünleriyle oynayarak geçiriyor. Ancak çocuklar hâlâ sokakta oynamayı tabletle vakit geçirmeye tercih ediyor.

1-11 Nisan 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, çocuğu olan ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 2.022 kişi katıldı. Araştırma kapsamında katılımcılara, çocukların teknoloji ürünlerine olan ilgisine yönelik sorular yöneltildi.

Marketing Türkiye’de yer alan habere göre, araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle:

Katılımcıların yüzde 81’i çocukların teknoloji ürünleriyle vakit geçirmesine izin verirken yüzde 15’i sadece tatil dönemlerinde izin verdiğini belirtti.

Ebeveynler ders ve oyun saatini ayırıyor

Yüzde 63’ü çocukları için ders ve oyun oynama saatleri belirlerken yüzde 6’sı belirlemediğini, yüzde 21’i günden güne farklılık gösterdiğini, yüzde 10’u ise kendisinin karar verdiğini söyledi.

Günde 2 saat ders çalışıyorlar

Katılımcıların yüzde 39’u çocuklarının günde 2 saat çalıştığını, yüzde 33’ü 1 saat, yüzde 15’i 3 saat, yüzde 6’sı 3 saat üzeri, yüzde 7’si ise hiç ders çalışmadığını dile getirdi.

Çocuklarının günde kaç saat oyun oynadığı sorulduğunda katılımcıların yüzde 34’ü 2 saat yanıtını verirken, yüzde 29’u 1 saat, yüzde 18’i 3 saat üzeri, yüzde 15’i 3 saat, yüzde 4 ü ise hiç oynamadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 47’si çocuklarının teknoloji ürünleriyle günde 1 saat vakit geçirdiğini, yüzde 33’ü 2 saat, yüzde 9’u 3 saat, yüzde 8’i 3 saat ve üzeri, yüzde 3’ü de hiç vakit geçirmediğini söyledi.

Çocukların ilk tercihi hâlâ sokak

Katılımcılara çocuklarını en fazla eğlendiren aktivitelerin neler olduğunu sorulduğunda ilk yanıt arkadaşlarıyla & akranlarıyla dışarıda oyun oynamak (yüzde 64) olurken bu yanıtı sırayla çizgi film / film izlemek (yüzde 53), evde oyun oynamak (yüzde 46), bilgisayar / konsol oyunu oynamak (yüzde 40), alışveriş merkezlerinde oyun oynamak (yüzde 23), kitap okumak (yüzde 22), evcil hayvanıyla vakit geçirmek (yüzde 17) takip etti.

Katılımcıların yüzde 88’i çocukların yemek yemeleri için tablet/telefon kullanımını faydalı bulmadığını, yüzde 12 ise faydalı bulduğunu aktardı. Buna rağmen katılımcıların yüzde 32’si çocuklarının yemek yerken tablet kullandığını dile getirirken, yüzde 68i ise yemek yerken tablet kullanmadığını ifade etti.

İnternet kontrol altında

Ebeveynlerin yüzde 92’si çocuklarının internet kullanımını denetlediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 94’ü bilgisayar oyunlarının zararlı olup olmadığını da kontrol ediyor.

‘Gelecek için faydalı’ diyorlar

Katılımcılara çocukların bilgisayar oyunları ve bilgisayar teknolojileriyle vakit geçirmesini gelecek için nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda yüzde 47’si dijital çağda geleceği için faydalı olacağını, yüzde 33’ü gelişimini olumsuz etkileyeceğini yüzde 16’sı ise zihinsel gelişimini olumlu etkileyeceğini söyledi.

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