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Araştırma: Çocukların 3 saat bilgisayar oyunu oynaması beyni geliştiriyor

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ABD'de yapılan bir araştırma çocukların bilgisayar ve konsol oyunu oynamalarının beyin gelişimine katkı sağladığını ortaya çıkardı.
Araştırma: Çocukların 3 saat bilgisayar oyunu oynaması beyni geliştiriyor

ABD’deki Vermont Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma çocukların konsol ya da bilgisayar oyunu oynamalarının hafıza, düşünme yetenekleri ve beyin gelişimi için olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları yaşları dokuz ile on olan 1957 çocuk üzerinde inceleme yaptı. Bu çocuklardan 679’unun günde en az 3 saat oyun oynadığı belirtilirken çocuklara zihinsel bazı testler yapıldı. Yoğun olarak bilgisayar oyunu oynayan çocukların hafızalarının daha kuvvetli olduğu belirtilirken, testlerde de daha iyi sonuçlar aldığı duyuruldu.

Bilim insanları beynin bazı bölgelerindeki MR sonuçlarının da incelendiğini duyururken, çok yoğun oyun oynayan çocuklarda davranışsal sorunlar meydana gelmediği de belirtildi. Oyun oynamanın depresyon ya da saldırganlık gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermediği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Profesör Bader Chaarani, “Maalesef bu sonuçlar çocukların telefon, televizyon ve bilgisayar önünde sınırsızca vakit geçirmeleri gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.

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