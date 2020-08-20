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Araştırma: Çok porno izleyen erkekler daha fazla ereksiyon problemi yaşıyor olabilir

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Yeni bir araştırma, fazla porno film izleyen erkeklerin daha sık ereksiyon problemleriyle karşılaştığını tespit etti.
Araştırma: Çok porno izleyen erkekler daha fazla ereksiyon problemi yaşıyor olabilir

Yeni bir araştırma, fazla porno film izleyen erkeklerin daha sık ereksiyon problemleriyle karşılaştığını tespit etti.

Belçika, Danimarka ve Britanya'dan araştırmacılar, internet üzerinden bir anket ile 3 bin 267 erkeğe mastürbasyon, porno film izleme sıkılığı ve cinsel aktivite hakkında sorular sordu. 

Avrupa Üroloji Birliği konferansında konuşan Antwerp Üniversitesi'nden Prof. Gunter de Win, ankete katılan erkeklerin haftada ortalama 70 dakika porno izlediğini söyledi.

Ankete katılan 35 yaş altı erkeklerin yüzde 23'ü de erekte olmakta zorlandığını belirtti.

"Bu sayının beklediklerinin çok üzerinde olduğunu" belirten Prof. de Win, "Porno izleyerek geçirilen süre ile bir partnerle ilişkide ereksiyon problemleri yaşama arasında bağlantı olduğunu gördük" dedi.

Ankete katılan erkeklerin sadece yüzde 65'i partnerleriyle seks yapmayı, porno izlemekten daha heyecanlı bulduğunu söyledi.

 Professor Maarten Albersen de araştırmanın fazla porno tüketiminin ereksiyon problemlerine yol açabileceğini gösteriyor olabileceğini dile getirdi.

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