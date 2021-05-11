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Araştırma: Covid-19 altı ay sonra da etkisini gösteriyor

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Yapılan bir araştırma, Covid-19 geçirenlerin yüzde 60'ının, hastalığa yakalandıktan altı ay sonra bile en az bir semptomdan şikâyetçi olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Araştırma: Covid-19 altı ay sonra da etkisini gösteriyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, hastanede tedavi görmüş Covid-19 hastalarının çoğunun aylarca, bu enfeksiyonun belirtisi olarak kabul edilen semptomları göstermeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

"Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon" adlı uzman dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Covid-19 geçirenlerin yüzde 60'ı, hastalığa yakalandıktan altı ay sonra bile en az bir semptomdan şikâyetçi olmaya devam etti. En sık görülen şikâyetlerin yorgunluk, nefes alma güçlüğü ya da kas ve eklem ağrısı olduğu aktarıldı.

Araştırmada Covid-19 geçirmiş kişilerin dörtte birinin hastalıktan altı ay sonra sadece bir değil, "üç ya da daha fazla semptomu" gösterdiği, yüzde 2'sinin şikâyetler nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Araştırmanın, hastanede tedavi görmüş bin 137 kişiden elde edilen verileri içerdiği açıklandı.

3'te 1'i işe dönemedi

Araştırmacılar, hastalığı ciddi geçiren kişilerin semptomlarının da daha uzun süreli olduğunu tespit etti.

Araştırmanın sonuçları, bu hastalığın uzun süreli tesirinin, insanların iş hayatına etkisini de ortaya koydu. Altı ay sonra semptom göstermeye devam eden kişilerin üçte biri, henüz tekrar çalışmaya başlayamadığını belirtti.

DW,AFP/CÖ,BK

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