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Araştırma: Covid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor

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Araştırma: Covid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor
Araştırma: Covid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor

New York'taki Mount Sinai hastanelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 24'ünün "uzun covid" olarak tanımlanan semptomları gösterdiğini ve iyileştikten aylar sonra sağlık sorunları yaşamaya devam ettiğini gösterdi.

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüs geçiren birçok kişinin, teşhisin ardından bir süre zihinsel problemler yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Araştırma, bu hastaların hafıza, çoklu görevleri yerine getirme, düşünme hızı ve dikkat sağlama gibi zihinsel becerilerde yaşadıkları sorunların, teşhisin ardından 7 aydan fazla devam ettiğini açığa çıkarttı.

Hastaların yaşadığı en yaygın sorunun, yeni hatıralar yaratamamak ve eski hatıraları geri çağıramamak olduğu da vurgulandı.

Araştırmanın yazarları, uzun süreli zihinsel problemlerin, hastaların yaşları ve hastalığın şiddeti ile bağlantısının bulunmadığını belirterek, zihinsel beceri testlerinin, hastaların yaşından bağımsız olarak Covid-19 bakımının standardı haline getirilmesini önerdi.

Amerikan NBC kanalına konuşan Northwestern Tıp Merkezi yetkilisi Dr. Igor Koralnik, "Araştırma sonuçları, bizim sahada gördüğümüz durumu doğruluyor. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanlarda da hastalığı hafif geçirenlerde de zihinsel problemler görülüyor." ifadesini kullandı.

Koralnik, hastalığı hafif geçiren gençlerde bu problemlerin neden ortaya çıktığını ve ne zaman iyileşeceklerini bilmediklerini, ancak bazı hastaların zihinsel problemleri nedeniyle kendilerine bakamayacak duruma geldiklerini dile getirdi.

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